OM - Malaise : Jorge Sampaoli vole au secours d’Arkadiusz Milik !

Publié le 4 décembre 2021 à 7h30 par B.C.

Alors qu’Arkadiusz Milik peine à obtenir la même réussite que la saison dernière, Jorge Sampaoli s’est prononcé sur les critiques formulées à l’encontre de son attaquant.

L’Olympique de Marseille fait-il face à un problème Milik ? Depuis son retour de blessure, l’attaquant polonais peine à se montrer décisif avec l’équipe de Jorge Sampaoli, avec quatre buts au compteur, dont un seul en Ligue 1. À l’inverse, Dimitri Payet s’était montré à l’aise dans une position de faux numéro 9 en début de saison, un rôle que le Français a de nouveau occupé ce mercredi face au FC Nantes (1-0), de quoi propulser Arkadiusz Milik sur le banc. Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Jorge Sampaoli a néanmoins voulu se montrer rassurant au sujet du Polonais, souhaitant trouver une solution pour que l’attaquant retrouve son efficacité.

« C’est différent avec lui, mais ce n'est pas particulièrement Milik »