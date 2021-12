Foot - OM

OM : Pol Lirola affiche un gros objectif pour cette saison !

Publié le 3 décembre 2021 à 19h52 par La rédaction

Alors que l’OM est l’actuel dauphin du PSG en Ligue 1, Pol Lirola ne cache pas son souhait de retrouver la Ligue des champions avec le club phocéen.