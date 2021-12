Foot - OM

OM : Sampaoli s'inquiète pour Payet

Publié le 3 décembre 2021 à 14h12 par La rédaction mis à jour le 3 décembre 2021 à 14h13

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli annonce que Dimitri Payet est incertain contre Brest. Et l'entraîneur de l'OM ne cache pas son inquiétude.