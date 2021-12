Foot - OM

OM - Malaise : Face aux critiques, Gerson savoure sa revanche !

Publié le 2 décembre 2021 à 9h10 par A.M.

Sous le feu des critiques depuis son arrivée à l'OM, Gerson a livré une prestation convaincante face au FC Nantes mercredi soir (1-0). Et le Brésilien ne cachait pas sa joie.

Cet été, Jorge Sampaoli a dressé une liste de joueurs à recruter auprès de Pablo Longoria avec une priorité rapidement affichée : Gerson. Le milieu de terrain de Flamengo était le joueur que voulait absolument l'entraîneur de l'OM et le club phocéen s'est donné les moyens de contenter son coach. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM déboursera au total 30M€, bonus compris, et à payer en plusieurs fois, pour Gerson. Un montant qui fait du Brésilien l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du club avec Dimitri Payet et Kevin Strootman.

Gerson enfin soulagé