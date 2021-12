Foot - OM

OM - Malaise : Jorge Sampaoli lâché par ses joueurs ? La réponse !

Publié le 1 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que les choix de Jorge Sampaoli sont de plus en plus critiqués, les joueurs de l’OM seraient encore toujours avec l’Argentin. Mais cela pourrait rapidement changer…

La situation a bien changé pour Jorge Sampaoli. A son arrivée à l'OM, l’Argentin était salué par sa méthode et notamment sa faculté à faire jouer ses protégés à des postes différents. Mais désormais, cela ne fonctionne plus vraiment et les critiques se font de plus en plus nombreuses. Aujourd’hui, Sampaoli est critiqué pour ne pas faire jouer ses joueurs au bon poste. De quoi alors provoquer une rupture en interne ?

« Il n’a pas perdu le vestiaire, mais il est sur la bonne voie pour le perdre »