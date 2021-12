Foot - OM

OM - Malaise : Les vérités de Valère Germain sur son calvaire à l’OM !

Publié le 2 décembre 2021 à 20h15 par T.M.

Joueur de l’OM entre 2017 et 2021, Valère Germain a vivement été critiqué sur la Canebière. Des difficultés que le principal intéressé à tenter de justifier.

Ces dernières années, les attaquants se sont multipliés à l’OM, sans qu’aucun n’arrive vraiment à s’imposer. Cela a notamment été le cas avec Valère Germain. Arrivé en 2017 de l’AS Monaco, le Français a d’ailleurs subi de plein fouet la pression liée à la recherche du « grantatakan » sur la Canebière. En effet, les critiques ont été nombreuses à l’encontre du désormais joueur de Montpellier. Et à l’occasion d’un entretien avec Pierre Ménès, Germain est revenu sur le traitement qu’il a reçu lorsqu’il était à l’OM.

« J’ai dû avoir cette étiquette du grand attaquant »