Foot - OM

OM - Malaise : Guendouzi répond sèchement aux critiques !

Publié le 2 décembre 2021 à 15h10 par D.M.

Critiqué ces dernières semaines, l'OM a répondu sur le terrain en l'emportant face au FC Nantes. Présent face aux médias après la victoire de son équipe, Mattéo Guendouzi est revenu sur le niveau de jeu de son équipe.

Après un début de saison canon, l’OM semblait marquer le pas ces dernières semaines. Le club marseillais s’est notamment incliné face à Galatasaray en Ligue Europa et a été éliminé de la compétition européenne. En championnat, le bilan est un peu plus satisfaisant, même si l’équipe de Jorge Sampaoli n’a pas affiché son meilleur visage ces dernières semaines. Mais face au FC Nantes ce mercredi, l’OM semble avoir retrouvé un second souffle et a rendu une bonne copie ( victoire 1-0).

« On a chacun nos objectifs, on sait ce qu'on doit faire »