Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli justifie son gros recrutement de l'été !

Publié le 2 décembre 2021 à 10h10 par A.C.

Jorge Sampaoli était très satisfait de la prestation livrée par Gerson lors de la victoire de l’Olympique de Marseille sur le FC Nantes (0-1), dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1.

C’était le match piège par excellence, avec le FC Nantes d’Antoine Kombouaré qui se montre très accrocheur en cette première partie de saison. Pourtant, l’Olympique de Marseille a su le dépasser, grâce notamment à un carton rouge sur Nicolas Pallois... et un but de Gerson ! Un petit évènement, puisque le Brésilien signe là seulement son deuxième but avec l’OM, son premier depuis le 28 aout dernier. Logiquement, le milieu de terrain qui a couté 30M€ cet été a semblé soulagé après ce but, lui qui a été vivement critiqué tout au long de ces dernières semaines.

« C’est pour ça qu’on avait parié sur lui »