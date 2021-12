Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli a trouvé la solution pour Gerson !

Publié le 3 décembre 2021 à 17h10 par A.M.

Bien qu'il soit en difficulté depuis son arrivée à l'OM, Gerson a brillé contre le FC Nantes cette semaine et Jorge Sampaoli semble avoir trouve son meilleur poste.

L'été dernier, Jorge Sampaoli avait érigé en priorité le recrutement de Gerson. C'est ainsi que Pablo Longoria n'a pas lésiné sur les moyens pour s'attacher les services du milieu de terrain brésilien qui a débarqué pour près de 30M€, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Mais l'ancien joueur de Flamengo a connu des débuts très décevants qui ont rapidement suscité des doutes sur ce transfert. Mais contre le FC Nantes, Gerson a enfin brillé, inscrivant notamment le but de la victoire (1-0). Jorge Sampaoli pense donc avoir trouvé le meilleur poste du Brésilien.

«Pour moi il est mieux quand il est proche du but»