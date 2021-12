Foot - OM

OM - Clash : Alvaro Gonzalez prend cher au FC Nantes !

Publié le 2 décembre 2021 à 13h10 par A.M. mis à jour le 2 décembre 2021 à 14h15

Après la défaite contre l'OM (0-1), Randal Kolo-Muani n'a pas hésité à tacler Alvaro Gonzalez coupable d'une faute qui aurait mérité une expulsion selon l'attaquant du FC Nantes.

Mercredi, l'OM se déplaçait sur la pelouse du FC Nantes et a réalisé la belle affaire de cette 16e journée de Ligue 1 en s'imposant grâce à un but de Gerson. Le club phocéen a été aidé par l'expulsion de Nicolas Pallois à la demi-heure de jeu. Et Alvaro Gonzalez est également passé proche de la correctionnel à la 78e minute avec une faute sur Randal Kolo-Muani pour laquelle il a écopé d'un carton jaune. Mais l'attaquant des Canaris estime que cela méritait plus...

«On ne doit pas faire ça sur un terrain»