Mercato - OM : La confidence de Milik sur son avenir à Marseille !

Publié le 28 novembre 2021 à 21h10 par Th.B.

Étant définitivement devenu un joueur de l’OM cet été après un prêt réussi, Arlkadiusz Milik n’a pas caché sa satisfaction d’évoluer à l’Olympique de Marseille lorsqu’il a été interrogé sur son avenir.

Engagé à l’OM après six mois convaincant de prêt lors de la saison dernière, Arkadiusz Milik a fait son grand retour de blessure dernièrement, et plus précisément à la toute fin du mois de septembre face à Galatasaray en Ligue Europa (0-0). Depuis, l’avant-centre n’a jamais manqué ne serait-ce qu’une rencontre de l’OM et a joué l’intégralité des quatre derniers matchs de l’Olympique de Marseille. Ce dimanche soir, pour la réception de Troyes à l’Orange Vélodrome, Milik est d’ailleurs une nouvelle fois titulaire.

« Je suis heureux ici, et je ne pense vraiment pas à ça »