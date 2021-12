Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe de la presse espagnole sur le feuilleton Pochettino !

Publié le 9 décembre 2021 à 9h15 par Th.B.

Alors que la méthode Mauricio Pochettino fait beaucoup parler, la direction du PSG commencerait à prendre patience. Le président Nasser Al-Khelaïfi ne croirait plus en l’Argentin pour diverses raisons qui pourraient déboucher sur son licenciement…

Le PSG pourrait-il prendre la décision de prochainement se remercier Mauricio Pochettino ? La veille du dernier Noël, les décideurs du Paris Saint-Germain faisaient le choix de licencier Thomas Tuchel à six mois de l’expiration du contrat de l’actuel entraîneur de Chelsea qui a soulevé la Ligue des champions avec les Blues en fin de saison afin de nommer Pochettino début janvier. Et à peu près plus d’un an après l’arrivée du technicien argentin à Paris, il ne parvient pas à concrètement mettre en place sa méthode et son management ne ferait certainement pas l’unanimité et en premier lieu chez Lionel Messi qui resterait perplexe quant aux capacités de Mauricio Pochettino à amener le PSG au sommet. Et la recrue phare du dernier mercato du Paris Saint-Germain partagerait le même sentiment que Nasser Al-Khelaïfi.

Licenciement en vue pour Pochettino au PSG ?