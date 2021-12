Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Qatar… Pochettino a vendu la mèche pour son avenir !

Publié le 9 décembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG fait couler beaucoup d’encre avec l’option Zinedine Zidane en ligne de mire du Qatar pour lui succéder, l’entraîneur argentin a dégagé une tendance très claire mardi soir.

Depuis maintenant plusieurs semaines, l’avenir de Mauricio Pochettino avec le PSG semble s’inscrire en pointillées, d’autant que le10sport.com vous avait révélé en exclusivité dès le mois de juin dernier que l’option Zinedine Zidane est à l’étude au Qatar pour assurer directement la succession du technicien argentin en cas de départ. Mais malgré les spéculations, Pochettino semble avoir toujours la tête au PSG et n’envisage pas un départ cet hiver.

Pochettino déjà projeté sur l’avenir au PSG