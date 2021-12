Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouvel indice de taille de Pochettino sur son avenir !

Publié le 8 décembre 2021 à 9h15 par G.d.S.S. mis à jour le 8 décembre 2021 à 9h16

En dépit des nombreuses spéculations sur l’avenir de Mauricio Pochettino et d’un éventuel départ cet hiver, l’entraîneur du PSG semble pleinement focalisé sur la deuxième partie de saison et laisse clairement entendre qu’il ne bougera pas.

Ces dernières semaines ont été particulièrement animées pour Mauricio Pochettino, dont les résultats à la tête du PSG ne donnent pas entièrement satisfaction vu le contenu de certains matchs. Annoncé comme la grande priorité de Manchester United suite au limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer, Pochettino avait finalement été retenu par sa direction. Et malgré les contacts annoncés en coulisses avec Zinedine Zidane, il devrait rester en place cet hiver au PSG comme en témoigne son discours de mardi soir.

Pochettino se projette sur la deuxième partie de saison