Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pochettino est loin d’être terminé !

Publié le 8 décembre 2021 à 5h30 par T.M.

Annoncé sur le départ, Mauricio Pochettino est finalement resté au PSG. Pour autant, l’ombre d’un départ de l’Argentin planerait toujours. Explications.

Arrivé en janvier dernier au PSG, Mauricio Pochettino ne connait pas la meilleure expérience dans la capitale française. De quoi l’inciter à déjà faire ses valises ? Proche s’en aller cet été, l’Argentin a encore été annoncé sur le départ ces dernières semaines. En effet, à Manchester United, on avait fait de Pochettino la priorité pour remplacer Solskjaer. Finalement, c’est Ralf Rangnick qui a rejoint les Red Devils, tandis que le PSG avait fermé la porte à un départ de son entraîneur. Toutefois, le sujet pourrait rapidement redevenir d’actualité.

Pochettino veut toujours partir !