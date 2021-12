Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino est seul au monde !

Publié le 7 décembre 2021 à 12h30 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino est très critiqué en ce moment et son départ du Paris Saint-Germain est déjà évoqué, avec Zinedine Zidane qui pourrait le remplacer.

Il y a tout juste un an, Thomas Tuchel était des plus fragilisés. L’Allemand multipliait les critiques à l’encontre de Leonardo et finalement, il a rebondi à Chelsea après avoir été limogé par le Paris Saint-Germain. La même chose semble se passer avec Mauricio Pochettino. S’il a été prolongé jusqu’en 2023 cet été, l’Argentin traverse une période compliquée au PSG. Son jeu ne convainc pas et L’Équipe a récemment révélé qu’une partie du vestiaire n’aurait plus confiance en lui, notamment un certain Lionel Messi. La pression a augmenté d’un cran fin octobre, lorsque Leonardo : « On ne veut pas attendre six ans avant de bien jouer ». Les différentes spéculations de la presse anglaise sur un intérêt de Manchester United, ainsi que les velléités du Qatar pour Zinedine Zidane dont nous vous avons parlé sur le10sport.com, n’ont forcément fait que tendre les choses.

Pochettino assure avoir le soutien de tout le monde

Le principal intéressé, qui a rejoint le Paris Saint-Germain le 2 janvier 2021, ne semble pas déstabilisé par tout cela. En effet, lorsqu’un journaliste l’a récemment invité à s’exprimer sur sa situation, Mauricio Pochettino ne s’est pour une fois pas montré avare en paroles. « Je me sens bien, je me sens tranquille car j’ai le soutien de mes joueurs et du club. Le club sait où on est et ce qu’on fait. Je me sens tranquille car on connaît le processus dans lequel on est embarqué » a déclaré en conférence de presse le coach du PSG. « On sait que dans une équipe comme Paris, il y a une lumière qui brille très fort. Tout le bruit qu’il y a autour est fort et cela fait partie d’un club comme le PSG. Mais avoir des lumières comme ça ne fait pas avancer un processus normal. On connaît le processus et on sait où on va. Au-delà de la tempête qu’il peut y avoir, on ne veut pas s’écarter de la direction qu’on a pris on restera dans cette idée. Après la tempête, viendront les beaux jours ».

Pochettino « étranger en son propre pays »