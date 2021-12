Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma lâche ses vérités sur son intégration à Paris !

Publié le 7 décembre 2021 à 9h15 par La rédaction

Lors du dernier mercato estival, Gianluigi Donnarumma s'est engagé avec le PSG. Et le portier italien s'est de nouveau livré concernant son arrivée dans le vestiaire parisien.

L’été dernier, le PSG s’est attaché les services de nombreuses stars, dont Gianluigi Donnarumma. Après six saisons passées du côté du Milan AC, le portier italien n’a pas prolongé son contrat et le club parisien a immédiatement sauté sur l’occasion, malgré la présence de Keylor Navas dans l’effectif de Mauricio Pochettino. Désormais, Gianluigi Donnarumma doit s’adapter à un nouveau club, un nouveau championnat et à une nouvelle vie à Paris. Le champion d’Europe s’est d’ailleurs confié sur son arrivée dans le vestiaire du PSG facilitée par le groupe de manière générale.

« J'ai trouvé un bel environnement, je ne m'y attendais pas »