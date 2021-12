Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse réponse tombe déjà pour cette pépite de Serie A !

Publié le 7 décembre 2021 à 7h00 par D.M.

Le Real Madrid et Manchester City observerait les performances d'Alessandro Bastoni. Mais il n'est pas question pour l'Inter de le vendre dans les prochains mois.

Le Real Madrid a perdu sa charnière titulaire lors du dernier mercato estival. Arrivé en 2005 à la Casa Blanca , Sergio Ramos a filé au PSG, tandis que Raphaël Varane a décidé de rejoindre Manchester United. Le défenseur espagnol a été remplacé par David Alaba, mais la succession de l’international français n’a pas été assurée. Le Real Madrid pourrait donc recruter un renfort défensif en 2022 et observerait notamment la situation d’Alessandro Bastoni, performant à l’Inter cette saison.

Bastoni serait intouchable