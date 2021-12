Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tourné la page Sergio Ramos !

Publié le 7 décembre 2021 à 4h30 par T.M.

Si Sergjo Ramos a quitté le Real Madrid pour le PSG, au sein de la Casa Blanca, on semble être passé à autre chose.

On pensait que Sergio Ramos terminerait sa carrière au Real Madrid. Cela ne sera finalement pas le cas. Malgré de longues négociations entre l’Espagnol et Florentino Pérez, aucun accord n’a été trouvé et c’est donc libre que Ramos a rejoint le PSG. Une immense perte pour le Real Madrid, qui semble aujourd’hui pas vraiment perturbé par ce départ. En effet, en défense central, Eder Militao ne cesse d’impressionner.

« Sergio Ramos ne manque à personne »