Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date est fixée dans ce dossier chaud de Leonardo !

Publié le 7 décembre 2021 à 0h15 par La rédaction

Cherchant à apporter du renfort dans son effectif, le PSG surveillerait de près la situation de Marcelo Brozovic. Cependant, l'Inter ne compterait pas laisser filer son joueur aussi facilement et une nouvelle réunion aurait été fixée avec le clan du Croate.

Après s’être grandement renforcé l’été dernier, le PSG ne compterait pas s’arrêter là. En effet, le club de la capitale serait attentif aux situations de plusieurs joueurs en fin de contrat en juin prochain. Sur la liste de la direction parisienne, on pourrait notamment retrouver le nom de Marcelo Brozovic. Le milieu de terrain de 29 ans, essentiel dans l’entrejeu de Simone Inzaghi, n’aurait pas encore obtenu d’accord avec l’Inter concernant une possible extension d’engagement. Cependant, le club milanais ne compterait pas laisser filer son joueur si facilement. D'ailleurs, un terrain d'entente ne devrait plus tarder à être trouvé.

Une réunion prévue cette semaine entre l’Inter et le clan Brozovic