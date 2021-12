Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… Un champion du monde au cœur d'une énorme bataille cet hiver !

Publié le 6 décembre 2021 à 20h30 par B.C. mis à jour le 6 décembre 2021 à 20h31

En difficulté au Bayern Munich, Corentin Tolisso a été annoncé dans le viseur de plusieurs clubs ces dernières semaines, et notamment du PSG. L’AS Roma serait également dans le coup pour l’international français, qui pourrait être l’un des protagonistes du mercato hivernal à venir.

Après s’être révélé à l’OL, Corentin Tolisso prenait le chemin du Bayern Munich à l’été 2017, contre un chèque de 41M€. Malgré de bonnes prestations sous le maillot bavarois, le Français n’est jamais parvenu à pleinement s’imposer en Allemagne, la faute à des blessures répétitives. Cette saison, Corentin Tolisso n’a disputé que 11 rencontres, pour 6 apparitions en Bundesliga. L’avenir du milieu de 27 ans est donc très incertain, d’autant que son bail prendra fin à l’issue de la saison, de quoi le placer au centre de toutes les convoitises.

Le départ de Tolisso se précise

Ces dernières semaines, le nom de Corentin Tolisso a été annoncé aux quatre coins de l’Europe, y compris du côté du PSG, qui surveillerait attentivement la situation du champion du monde tricolore comme l’expliquait La Gazzetta dello Sport en octobre. La Juventus, l’Atlético de Madrid et Tottenham auraient également coché le nom de l’ancien lyonnais, tout comme l’AS Roma révèle ce lundi Foot Mercato . José Mourinho serait sous le charme de Corentin Tolisso et pourrait passer à l’action dès le mois de janvier, de quoi permettre au Bayern Munich de mettre la main sur une indemnité de transfert alors que le départ libre du joueur à l’issue de la saison paraît aujourd’hui inéluctable.

PSG, Real… Une opportunité à saisir cet hiver