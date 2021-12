Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, transfert… Mbappé a-t-il été correct envers le PSG ?

Publié le 6 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

À la fin de la saison, le PSG pourra perdre Kylian Mbappé, moment où son contrat arrivera à expiration, en raison de la réticence affichée publiquement et en coulisse du clan Mbappé au niveau de la prolongation de son bail. Et alors que l’attaquant parisien a fait savoir au PSG en amont de sa volonté de partir à la dernière intersaison, Mbappé-t-il été correct envers le PSG ? C’est notre sondage du jour !

Après l’Euro et son penalty manqué lors de la séance de tirs au but face à la Suisse en 1/8ème de finale, Kylian Mbappé a été chahuté et touché comme sa mère Fayza Lamari le confiait au Parisien ces dernières semaines. Et dans l’esprit de Kylian Mbappé et de ses proches, il se pourrait bien que la raison soit liée à son désir de changer d’air lors de l’été dernier pour le Real Madrid. « Donc pourquoi ça ne s’est pas bien passé ? Après, j’ai eu mes parents, j’ai beaucoup discuté avec ma mère, mon père, ils m’ont dit, en sachant ce qui allait se passer parce que je savais que je voulais partir, de vraiment me concentrer sur le terrain. Je n’étais pas ailleurs, mais peut-être que je mettais trop d’énergie dans autre chose. Ce qui avait fait ma force c’était le terrain, et la meilleure réponse que je pouvais donner, c’était d'être sur le terrain ». Voici le témoignage que Kylian Mbappé a fait passer à l’occasion d’un entretien accordé à Thierry Henry pour Prime Video Sport et diffusé sur les antennes du média dimanche soir. « Quoi qu’il arrive j’ai joué dans un grand club donc c’est pour ça quand les gens me disaient est-ce que je suis déçu de ne pas être transféré… Oui, un peu au début c’est normal quand tu voulais partir, mais je n’étais pas en National. J’étais dans un club qui veut gagner la Ligue des champions. Et en plus je suis Parisien, je suis chez moi, j’ai la famille ici. J’ai toujours dit que j’étais super bien. Je voulais découvrir autre chose ». Lié jusqu’en juin 2022 au PSG, Mbappé n’a une nouvelle fois pas caché son désir d’aller voir ailleurs au cours de la dernière intersaison, un souhait qui n’a pas été exaucé par les dirigeants du PSG. L’attaquant du Paris Saint-Germain a finalement entamé son ultime saison au sein du club de la capitale afin de partir libre de tout contrat ?

« Un jour il y a ça, un jour il y a autre chose »