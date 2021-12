Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp calme les ardeurs de Leonardo et de Xavi pour… Salah !

Publié le 6 décembre 2021 à 19h30 par Th.B.

En marge du prochain mercato estival, le PSG et le FC Barcelone pourraient se disputer les services de Mohamed Salah qui serait susceptible de ne se trouver qu’à une seule année de l’expiration de son contrat à Liverpool si la situation contractuelle de l’Égyptien restait inchangée. Cependant, Jürgen Klopp a tenu à remettre de l’ordre dans ce dossier en conférence de presse.

Au cours des prochains mois, la tendance pourrait se confirmer dans le feuilleton Kylian Mbappé. En effet, alors que son contrat expirera le 30 juin 2022 au PSG, le champion du monde tricolore serait susceptible d’inciter le PSG à lui dénicher un successeur sur le marché des transferts. La cause ? Les semaines passent et les positions entre le clan Mbappé et la direction du PSG semblent toujours diverger en ce qui concerne une prolongation de contrat. Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 25 août dernier que Robert Lewandowski et Erling Braut Haaland étaient deux options concrètes pour l’après-Mbappé. Et à en croire Fabrizio Romano et d’autres médias, Mohamed Salah figurerait également dans la short-list du PSG. Cependant, la volonté première de l’attaquant de Liverpool, sous contrat avec les Reds jusqu’à l’été 2023, cultive clairement le désir de poursuivre son aventure initiée en 2017 en Premier League. « Je l'ai dit plusieurs fois, si la décision me revient, je veux rester à Liverpool. Mais la décision est entre les mains de la direction et ils doivent résoudre ce problème (…). Pour le moment, je préfère rester en Premier League car c'est le championnat le plus fort du monde ». Voici le témoignage que livrait Salah à Masr MBC ces derrières heures, tout en soulignant que tout résidait donc entre les mains de Liverpool en ce qui concerne son avenir.

Le rôle de Salah, la position de Liverpool… Klopp dit tout !