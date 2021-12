Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le retour d'Ancelotti est totalement validé en interne !

Publié le 6 décembre 2021 à 18h30 par Dan Marciano

Cadre du vestiaire, Casemiro a loué les qualités de Carlo Ancelotti et de son staff. Le technicien italien est parvenu à faire l'unanimité en très peu de temps et à faire oublier Zinédine Zidane.

En mai dernier, le Real Madrid officialisait le départ de Zinédine Zidane. Le technicien français, en fin de cycle, prenait la décision de quitter le club espagnol, qui a été contraint de chercher vite son remplaçant. Président de la Casa Blanca , Florentino Perez a décidé de faire du neuf avec de l’ancien en confiant les rênes de l’équipe première à Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid entre 2013 et 2015. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’ancien coach du Napoli ou encore d’Everton a réussi ses débuts. Alors que la première partie de saison est sur le point de se terminer, son équipe pointe à la première place au classement du championnat et est déjà assurée de disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Malgré la qualification en poche, le Real Madrid devra battre l’Inter ce mardi pour assurer sa première place. Présent en conférence de presse, Casemiro s’est d’ailleurs exprimé sur ce match, mais a aussi commenté longuement l’arrivée de Carlo Ancelotti en Espagne.

« C'est un entraîneur très accessible, je l'admire beaucoup »

Voix qui compte au sein du vestiaire madrilène, Casemiro a tenu à exprimer sa reconnaissance envers le technicien italien, qui n’a pas hésité à lui prodiguer de précieux conseils. « Sans aucun doute, quand vous entendez un homme qui est dans le football depuis 40 ans dire du bien de tout ce que vous faites sur le terrain, cela vous rend très heureux. C'est un gentleman du football. C'est un entraîneur très accessible, je l'admire beaucoup. Lors de son premier passage, il fallait voir les joueurs qui étaient là : Xabi Alonso, Khedira.. J'ai beaucoup appris de lui. Il m'a beaucoup parlé, il m'a toujours dit que j’allais jouer pour le Real Madrid. Quand une icône du football comme Ancelotti et qu'il vous dit des choses comme ça, ça vous rend heureux. Je le remercie ainsi que tout le staff » a confié le milieu de terrain.

« Je veux montrer que je fais du bon travail »