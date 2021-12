Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Wenger... Le plan totalement fou du Qatar !

Publié le 6 décembre 2021 à 15h15 par A.M.

Alors que la situation de Mauricio Pochettino ainsi que celle de Leonardo semblent délicates au PSG, l'idée d'une collaboration entre Arsène Wenger et Zinedine Zidane ferait saliver le Qatar.

Depuis quelques semaines, les tensions sont palpables au PSG et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou du côté de Doha. Il faut dire que les dirigeants qataris rêvent d'attirer Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid. Mais l'arrivée de l'ancien numéro 10 de l'équipe de France pourrait passer par un autre départ, celui de Leonardo. Le directeur sportif du PSG n'est plus non plus en odeur de sainteté et Doha souhaiterait toujours confier ce poste à Arsène Wenger, d'après Foot Mercato .

Vers un ticket Zidane/Wenger pour diriger le PSG ?