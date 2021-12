Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Messi agacé par Mauricio Pochettino ?

Publié le 6 décembre 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que Mauricio Pochettino est critiqué par de nombreux observateurs, l’entourage de Leo Messi commencerait lui-aussi à faire partie des sceptiques.

Arrivé sur le banc du PSG en janvier dernier, Mauricio Pochettino n’est déjà plus en état de grâce dans la capitale française. En effet, l’entraineur argentin est vivement critiqué par les observateurs, ceux-ci lui reprochant le jeu peu reluisant de son équipe qui est trop basé sur des individualités et non sur une force collective, tout en ajoutant que certains joueurs à l’image d’Achraf Hakimi sont mal exploités. Les velléités de départ de Mauricio Pochettino n’ont rien arrangé à cela, et il se pourrait maintenant que les doutes aient gagné jusqu’à l’entourage de Leo Messi.

Les aptitudes tactiques de Mauricio Pochettino interrogent