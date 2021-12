Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lâche un indice inattendu sur son avenir !

Publié le 6 décembre 2021 à 4h15 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ, Mauricio Pochettino se projette toutefois sur la fin de saison avec le PSG et espère remporter le titre en Ligue 1.

Depuis quelques semaines, l'avenir de Mauricio Pochettino fait débat. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, ce sujet n'est plus tabou au PSG, d'autant plus que son comportement face aux récentes rumeurs l'envoyant à Manchester United n'aurait pas plu à Doha où le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance. Malgré tout, le technicien argentin est toujours en poste. Et après le nul arraché contre le RC Lens (1-1), Mauricio Pochettino lâche d'ailleurs un petit indice sur ses intentions puisqu'il se projette clairement sur la fin de saison avec le PSG.

Pochettino évoque ses ambitions avec le PSG