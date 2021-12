Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un rôle déterminant pour Guardiola dans ce dossier chaud ?

Publié le 6 décembre 2021 à 15h00 par La rédaction

Désireux de s'attacher les services de Ferran Torres pour se renforcer offensivement, le FC Barcelone serait mal embarqué dans le dossier. Mais le club catalan pourrait recevoir l'aide de Pep Guardiola dans les négociations pour le joueur de 21 ans.

Face à un début de saison compliqué, le FC Barcelone chercherait à se renforcer lors du mercato hivernal. Le secteur offensif est principalement visé. Joan Laporta multiplierait donc les pistes pour trouver un nouvel attaquant à Xavi. Des noms comme Edinson Cavani, Raheem Sterling et Timo Werner ont récemment été liés au club catalan. Mais un autre joueur intéresserait également le Barça . Même s’il est actuellement blessé, Ferran Torres serait convoité par les Blaugrana . Son profil polyvalent serait attirant aux yeux du FC Barcelone, d’autant plus qu’il pourrait avoir perdu sa place dans le onze de départ de Manchester City au vu de la grande concurrence à son poste, Riyad Mahrez, Bernardo Silva et Phil Foden entre autres. Cependant, ce dossier s’annonce mal embarqué en raison des fortes exigences des Citizens , qui réclameraient 70M€ pour se séparer de l’Espagnol. Mais le club culé pourrait recevoir un coup de pouce de Pep Guardiola.

Le Barça voudrait payer le transfert de Ferran Torres en plusieurs fois