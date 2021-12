Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une star de Premier League envoie un message à Xavi !

Publié le 6 décembre 2021 à 3h30 par A.M.

En quête de renforts offensifs, le FC Barcelone s’intéresserait à Mohamed Salah. Ce dernier a commenté l’intérêt catalan.

Dans les prochains mois, le FC Barcelone cherchera à renforcer son secteur offensif notamment afin de compenser la probable retraite de Sergio Aguero dont un problème cardiaque a été diagnostiqué. Dans cette optique, le nom de Mohamed Salah a récemment circulé du côté du Barça. Et l’attaquant de Liverpool a d’ailleurs évoqué l’intérêt du club blaugrana .

Salah évoque l’intérêt du Barça