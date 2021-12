Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le bras de fer est lancé avec Kylian Mbappé !

Publié le 6 décembre 2021 à 20h15 par Th.B.

Dans le viseur du Real Madrid prêt à tout afin de l’accueillir à la Casa Blanca à la prochaine intersaison, Kylian Mbappé devrait voir le PSG lui formuler de belles offres de prolongation de contrat au fil des mois.

En marge du prochain mercato estival, le PSG serait susceptible de perdre Kylian Mbappé en raison de la date d’expiration de son contrat fixée au 30 juin 2022. Le Real Madrid semblerait être sa prochaine destination, le principal intéressé ayant d’ailleurs ouvertement partagé sa volonté de rejoindre la Casa Blanca ces dernières semaines à l’occasion de la dernière intersaison. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 27 août dernier qu’à la demande de l’Émir du Qatar, Leonardo et la direction sportive du PSG devrait faire de leur possible afin d’offrir un contrat qui ferait de Mbappé le deuxième joueur le mieux payé de l’effectif derrière Neymar et devant Lionel Messi. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano ce lundi.

Leonardo va faire des pieds et des mains pour Mbappé, et le Real Madrid se prépare à son arrivée !