Mercato - PSG : Pogba adopte une grosse stratégie pour son avenir !

Publié le 7 décembre 2021 à 13h15 par Th.B.

Alors que Manchester United a remporté sa première rencontre sous les ordres de Ralf Rangnick dimanche face à Crystal Palace (1-0), Paul Pogba attendrait de voir la portée de l’impact de l’entraîneur intérimaire avant de prendre sa décision finale au sujet de son avenir qui pourrait notamment s’écrire au PSG.

Le PSG pourrait voir Paul Pogba devenir disponible sur le marché des agents libres en fin de saison, en raison de l’expiration de son contrat à Manchester United le 30 juin prochain. Et à en croire plusieurs médias, le PSG serait bien intéressé par l’idée d’accueillir Paul Pogba à Paris en lui offrant un pont d’or, à savoir un salaire hebdomadaire de 600 000€ comme The Independent le révélait en août dernier. Et en l’état, Manchester United ne se trouverait pas dans la phase finale de la prolongation de contrat de Paul Pogba comme The Athletic l’a récemment souligné. Une chance pour le PSG ? La décision finale du milieu de terrain des Red Devils devrait être connue prochainement.

Pogba attendrait de voir l’impact Rangnick avant de trancher

Selon Fabrizio Romano, Paul Pogba profiterait de l’arrivée de Ralf Rangnick en tant qu’entraîneur intérimaire afin de prendre du temps supplémentaire au niveau de sa décision finale qui devrait intervenir lors des prochaines semaines, le joueur souhaitant faire le choix le plus judicieux sur un plan économique et d’un point de vue personnel. Le PSG devrait donc patienter un peu avant d’être définitivement fixé pour Paul Pogba qui figurerait également sur les tablettes du Real Madrid, de la Juventus et du FC Barcelone.