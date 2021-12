Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un cadre du Real Madrid au coeur du feuilleton Pogba ?

Publié le 7 décembre 2021 à 1h30 par Th.B.

Notamment courtisé par le Real Madrid, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United l’été prochain. Et afin d’oublier le champion du monde tricolore, les Red Devils songeraient à un talent du club merengue : Federico Valverde.

Et si Federico Valverde venait à quitter le Real Madrid à l’issue de la saison, soit un an seulement après la prolongation de son contrat le rallongeant de 2025 à 2027 ? Ce serait une hypothèse à prendre en considération si un dossier chaud ne venait pas à aboutir de la façon souhaitée par Manchester United. Le 30 juin 2022, le contrat de Paul Pogba arrivera à expiration à moins que les Red Devils parviennent à trouver un terrain d’entente avec le clan Pogba pour un renouvellement de contrat. Courtisé par le PSG ainsi que par le Real Madrid, Pogba pourrait laisser un vide à Manchester United. Et les décideurs de United auraient une idée bien précises pour la succession de leur numéro 6.

Valverde, priorité de United pour l’après-Pogba