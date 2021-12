Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une fenêtre de tir pour Leonardo avec un protégé de Tuchel ?

Publié le 6 décembre 2021 à 21h15 par Th.B.

Alors qu’il figurerait dans le viseur du PSG, du Bayern Munich et du Real Madrid, Antonio Rüdiger ne se rapprocherait absolument pas d’un accord pour une prolongation de contrat à Chelsea.

À l’occasion du prochain mercato estival, le PSG serait une nouvelle fois susceptible de mener à bien une voire plusieurs opérations sur le marché des agents libres. Outre la piste Paul Pogba, Leonardo et la direction sportive du PSG travailleraient en coulisse sur les dossiers Marcelo Brozovic et Antonio Rüdiger entre autres. Néanmoins, en ce qui concerne le milieu de terrain de l’Inter et le défenseur central de Chelsea, le Milan AC serait prêt à jouer un sale tour au PSG selon le journaliste Ekrem Konur qui a dernièrement confié sur son compte Twitter que le club rossoneri en pincerait également pour les deux potentiels futurs agents libres et aimerait les recruter dès le mois de janvier. Mais qu’en est-il de la position d’Antonio Rüdiger sur la question de son avenir ?

Toujours pas d’accord entre Chelsea et Rüdiger, une porte s’ouvre pour le PSG !