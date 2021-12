Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bouclé un très joli coup à 80M€ !

Publié le 7 décembre 2021 à 7h15 par B.C.

Arrivé libre au PSG lors du dernier mercato estival, Gianluigi Donnarumma dispose d’une cote colossale sur le marché des transferts.

Longtemps annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a finalement débarqué du côté du Parc des Princes lors du dernier mercato estival, et sans la moindre indemnité de transfert à régler pour le club parisien. L’international italien de 22 ans arrivait en effet à la fin de son contrat avec l’AC Milan, permettant au PSG de réaliser un énorme coup sportif. Donnarumma est considéré comme le plus grand espoir européen à son poste et sort d’une grande année, marquée par le sacre de l’Italie à l’Euro lui permettant d’obtenir le Trophée Yachine, récompensant le meilleur portier de ces douze derniers mois. Mais sur le plan économique, le PSG a également réalisé une très belle affaire.

Arrivé libre au PSG, Donnarumma est estimé à 80M€