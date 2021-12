Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha reçoit un message clair pour une star de Premier League !

Publié le 7 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG pour la succession de Kylian Mbappé, Mohamed Salah est à son aise à Liverpool et pour Jürgen Klopp, il n’y a pas de feuilleton Salah.

À l’issue de la saison, le contrat de Kylian Mbappé au PSG arrivera à expiration. De quoi inciter les dirigeants du Paris Saint-Germain et les propriétaires à se pencher sur la succession du champion du monde. Les décideurs du PSG regarderaient notamment du côté de la Premier League et de Liverpool où l’engagement contractuel de Mohamed Salah trouvera son épilogue en juin 2023, à moins que le bail soit prolongé. Chose que l’ailier des Reds souhaite comme il l’a assuré ces dernières heures. Et du côté de son entraîneur, il est normal que les discussions traînent pour un joueur de la trempe de l’Égyptien.

« Prolonger un contrat avec un joueur comme Mo n'est pas quelque chose où vous vous rencontrez pour une tasse de thé »