Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Real Madrid s'enflamme déjà pour son duo Mbappé-Vinicius !

Publié le 7 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

Bien que Kylian Mbappé soit toujours un joueur du PSG, Casemiro se délecte déjà de son association avec Vinicius Junior.

Au micro de Prime Video , Kylian Mbappé a jeté un froid sur son avenir au PSG : « Un jour il y a ça, un jour il y a autre chose. Il se passe tellement de nouvelles choses qu’aujourd’hui tu dois prendre le temps. Et c’est une décision qui n’est pas facile ». Mais du côté du Real Madrid, on attend déjà avec impatience l'attaquant parisien, à l'image de Casemiro qui salive de son association avec Vinicius Junior.

Casemiro lance un appel du pied à Mbappé