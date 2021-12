Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après son départ, Puel reçoit un énorme message !

Publié le 7 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

Mis à pied par l'ASSE, Claude Puel reçoit un beau message de Ludovic Obraniak qui souligne l'abnégation de son ancien coach.

Après de longues semaines de doute, Claude Puel a finalement été mis à pied dimanche après la déroute de l'ASSE contre le Stade Rennais (0-5). « Ce dimanche, le Président exécutif de l'AS Saint-Étienne a pris la décision de retirer à Monsieur Claude Puel, et ce jusqu'à nouvel ordre, la gestion de l'équipe professionnelle », expliquait le club par le biais d'un communiqué. Ludovic Obraniak, qui a évolué sous les ordres de Claude Puel, rend hommage à son ancien coach.

«Je sais que c'est quelqu'un qui n'a rien lâché jusqu'au bout»