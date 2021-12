Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse recrue de Leonardo raconte ses débuts…

Publié le 7 décembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Achraf Hakimi, qui a été la recrue la plus chère du dernier mercato du PSG, s’est confié sans détour sur son intégration et révèle prendre des cours de français pour faciliter son acclimatation à cette nouvelle vie.

Au cœur d’un mercato estival 2021 qui a été particulièrement agité pour le PSG avec notamment les arrivées de Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Lionel Messi, Achraf Hakimi a été le renfort le plus onéreux de Leonardo, qui est arrivé de l’Inter Milan pour un transfert de plus de 60M€. Le latéral droit marocain avait effectué des débuts très remarqués en empilant les buts et les passes décisives, mais semble avoir levé le pied depuis plusieurs semaines avec le PSG. Interrogé en conférence de presse lundi, Hakimi s’est confié sur son intégration.

« Je commence à prendre des cours de français »