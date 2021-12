Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti déclare sa flamme à ce renfort estival !

Publié le 6 décembre 2021 à 21h30 par H.G.

Alors que David Alaba a rejoint le Real Madrid au cours de la dernière entre estivale des transferts, Carlo Ancelotti ne cache pas sa joie de l’avoir dans son effectif.

L’été du Real Madrid n’a pas été très agité dans le sens des arrivées. En effet, le club de la capitale espagnole n’a enregistré les arrivées que de deux joueurs, à savoir celle de David Alaba et d’Eduardo Camavinga. Seulement voilà, le plus important reste la qualité, non la quantité, et le moins que l’on puisse dire est que l’idée de recruter les deux hommes a bien été un bon choix pour l’écurie madrilène tant ils se montrent performants.

« Il s'est très bien adapté »