Mercato - PSG : Leonardo est définitivement fixé pour le successeur de Mbappé !

Publié le 6 décembre 2021 à 23h45 par D.M.

Annoncé sur le départ, Karim Adeyemi voudrait rejoindre la Bundesliga la saison prochaine. Le Borussia Dortmund semble le mieux placé pour l'accueillir.

C’est un secret de polichinelle. La tendance est à un départ à la fin de la saison de Kylian Mbappé, proche du Real Madrid cet été. Pour le remplacer, la priorité est Erling Haaland (Borussia Dortmund) selon les informations exclusives du 10Sport.com. Mais les responsables parisiens auraient activé plusieurs pistes et notamment celle qui mène à Karim Adeyemi, jeune joueur de 19 ans lié au Red Bull Salzbourg jusqu’en 2024. Mais le joueur n’envisagerait pas un départ vers le PSG et se dirigerait vers un retour en Allemagne.

Adeyemi voudrait aller en Allemagne, le BVB en pole