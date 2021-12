Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé, le cas Pochettino est déjà réglé !

Publié le 7 décembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé en pleine rupture avec la direction du PSG, Mauricio Pochettino assure pourtant qu’il dispose de tout le soutien de son vestiaire ainsi que de ses dirigeants, et la suite de son aventure au Parc des Princes semble donc actée.

Après une première série de rumeurs sur un retour à Tottenham l’été dernier, Mauricio Pochettino a refait parler de lui sur son avenir au PSG ces derniers jours. Manchester United aurait fait de l’entraîneur argentin une piste prioritaire, et les spéculations vont bon train à ce sujet. Une situation qui se combine aux résultats irréguliers du PSG, et pourtant, Pochettino a mis les choses au clair à ce sujet lundi en conférence de presse.

« J’ai le soutien de mes joueurs et du club »