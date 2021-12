Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce du PSG pour Zinedine Zidane !

Publié le 8 décembre 2021 à 12h45 par T.M.

En Espagne, l’arrivée de Zinedine Zidane au PSG fait énormément parler. Et de nouveaux éléments ont été apportés à ce dossier.

Pour le moment, Mauricio Pochettino est toujours l’entraîneur du PSG. Mais cela pourrait ne pas le rester très longtemps. En effet, en coulisse, le club de la capitale avancerait ses pions pour un certain Zinedine Zidane. Actuellement libre, l’ancien entraîneur du Real Madrid apparait comme la priorité numéro 1 des Qataris. Et ça s’activerait du côté du PSG. Selon les dernières informations de la Cadena Ser , le clan Zidane aurait été sondé et les réponses auraient été positives. Bien que Zizou attendrait plutôt l’équipe de France, la porte aurait été laissée ouverte pour le PSG.

Une réponse imminente ?