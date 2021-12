Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lopez, Ünder... Longoria fait déjà des heureux !

Publié le 8 décembre 2021 à 11h10 par A.C.

Arrivés cet été en provenance de l’AS Roma, Pau Lopez et Cengiz Ünder devraient vraisemblablement rester à l’Olympique de Marseille.

Beaucoup de doutes entouraient leur arrivée. Pourtant, les joueurs prêtés à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival ont montré pouvoir jouer un rôle prépondérant dans le dispositif de Jorge Sampaoli. C’est le cas de Matteo Guendouzi, de Cengiz Ünder et surtout de Pau Lopez, qui a réussi l’exploit de détrôner Steve Mandanda. Leur avenir semble déjà acté, si l’on s’en tient aux propos de Pablo Longoria dans un entretien publié ce mardi par L’Équipe . « Guendouzi et Ünder, c’est lié au maintien. Pau Lopez, s’il dispute 20 matches » a déclaré le président de l’OM. « Ce sont des options pratiquement automatiques ». Une phrase qui semble avoir fait des heureux...

La Roma est assurée d’empocher plus de 20M€