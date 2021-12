Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de ce candidat au rachat de l’ASSE sur son échec !

Publié le 8 décembre 2021 à 10h10 par T.M.

Candidat au rachat de l’ASSE, Olivier Markarian a toutefois été recalé une première fois il y a quelques jours. Un échec sur lequel est revenu le principal intéressé.

Après avoir passé de longs mois à recherche un repreneur, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo se rapprocheraient de leur but. La vente de l’ASSE semble aujourd’hui plus proche que jamais, bien qu’il faille encore déterminer l’identité du futur patron stéphanois. Si un projet russe semble se détacher, il y a d’autres candidats en course. C’est notamment le cas d’Olivier Markarian, investisseur stéphanois et bien décidé à reprendre l’ASSE. Un projet qui n’est toutefois pas simple en témoigne la récente décision du cabinet KMPG de retoquer sa première offre.

« Je ne suis pas un prince ni un milliardaire… »