Mercato - Barcelone : Xavi envoie un indice fort sur l'avenir d'Ousmane Dembélé !

Publié le 8 décembre 2021 à 9h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait partir librement et gratuitement à l'issue de la saison. Avant le choc face au Bayern, Xavi a envoyé un indice fort sur l'avenir de l'attaquant français.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017, Ousmane Dembélé pourrait ne plus faire long feu en Catalogne. Alors qu'il a signé un contrat de cinq saisons, l'attaquant français partira librement et gratuitement le 1er juillet s'il ne rempile pas d'ici là. Pour éviter ce terrible scénario, Joan Laporta et Xavi feraient le maximum pour convaincre Ousmane Dembélé de parapher un nouveau bail. Invité à se prononcer sur son numéro 7 avant le choc face au Bayern, le coach du Barça a d'ailleurs fait passer un message indirect sur son avenir.

«J'ai déjà dit qu'il était très important pour nous»