Mercato - Barcelone : Guardiola prêt à ruiner une piste de Xavi ? La réponse !

Publié le 8 décembre 2021 à 7h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé de longue date sur les traces de Dani Olmo, Manchester City serait bel et bien à l’affut dans ce dossier.

En quête de renforts dans de nombreux secteurs de jeu, le FC Barcelone est annoncé de longue date sur les traces de Dani Olmo. En effet, le club catalan serait sous le charme du profil de l’international espagnol passé dans les rangs de la Masia au cours de sa jeunesse. C’est pourquoi une première tentative pour le recruter a été effectuée à la fin du dernier mercato estival. Et même si le RB Leipzig a alors fermé la porte, le Barça n’aurait pas lâché le dossier. Seulement voilà, le FC Barcelone pourrait ne plus être seul sur le dossier au cours des prochains mercato dans la mesure où Manchester City est aussi cité sur ses traces.

Manchester City n’a pas encore entamé de discussions avec le RB Leipzig