Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola laisse le champ libre à Xavi dans ce dossier chaud !

Publié le 6 décembre 2021 à 22h30 par D.M.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis plusieurs mois, Dani Olmo ne figure pas sur les tablettes de Manchester City comme l'a annoncé Pep Guardiola en conférence de presse.

Le FC Barcelone est dans le rouge au niveau financier, mais va tenter de se renforcer lors du prochain mercato hivernal. Plusieurs joueurs ont été annoncés dans le viseur du club catalan ces dernières semaines comme Ferran Torres (Manchester City) ou encore Dani Olmo. Le joueur du RB Leipzig avait déjà reçu une offre du FC Barcelone dans les derniers joueurs du mois d’août, mais le club allemand a refusé de le libérer. Mais la piste Dani Olmo serait toujours active en Catalogne et une offensive durant le mois de janvier prochain ne serait pas exclue.

« Nous ne sommes pas intéressés par Dani Olmo »