Mercato - PSG : Zinedine Zidane a donné une première réponse à Doha !

Publié le 7 décembre 2021 à 22h45 par H.G. mis à jour le 7 décembre 2021 à 22h46

Alors que le PSG est intéressé par Zinedine Zidane dans le cadre de la succession de Mauricio Pochettino, le club de la capitale pourrait bien avoir une marge de manœuvre avec le Français.

Bien que son contrat actuel le lie au PSG jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino voit son avenir s’écrire en pointillés dans la capitale française. Critiqué par de nombreux observateurs, l’entraineur argentin a surtout souhaité s’en aller à deux reprises de l’écurie qu’il a rejoint en janvier dernier, à savoir au début de l’été et il y a quelques semaines au moment du renvoi d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United. Et il se pourrait que le board parisien se soit quelque peu lassé de cette situation dans la mesure où la question d’un licenciement de Mauricio Pochettino n’est plus taboue au sein du PSG comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité.

Zinedine Zidane n’a pas dit non !