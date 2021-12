Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie énigmatique de Riolo sur l'arrivée de Zidane !

Publié le 7 décembre 2021 à 19h15 par A.M.

Après avoir annoncé que Zinedine Zidane pourrait très bien succéder à Mauricio Pochettino dans les prochaines semaines, Daniel Riolo s'est fendu d'un nouveau message énigmatique

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le débat concernant l'avenir de Mauricio Pochettino est ouvert au sein de la direction du PSG. Et du côté du Qatar le rêve se nomme toujours Zinedine Zidane, qui présente en plus l'avantage d'être libre depuis son départ du Real Madrid. Selon les informations de La Cuatro , Doha serait même déjà entré en contact avec l'ancien numéro 10 de l'équipe de France et l'optimisme serait de rigueur au sein du club de la capitale pour une arrivée dès le mois de janvier. Une tendance que confirme Daniel Riolo.

«Pas impossible qu’il réfléchisse à y revenir pour un séjour un peu plus long»