Mercato - Barcelone : Xavi prépare un très joli coup à 0€ en Premier League !

Publié le 7 décembre 2021 à 19h00 par B.C.

À l’affût de la moindre opportunité sur le marché, le FC Barcelone surveillerait de près la situation de César Azpilicueta, qui tarde à trouver un accord avec Chelsea pour une prolongation.

Malgré ses problèmes économiques, le FC Barcelone est en pleine reconstruction et entend se montrer très actif lors des prochaines fenêtres des transferts. Joan Laporta n’a cependant pas le choix et doit privilégier les joueurs en difficulté ou bientôt libres de tout contrat, de quoi réduire le champ des possibles. D’après la presse espagnole, le Barça surveillerait notamment plusieurs joueurs de Premier League, à l’instar d’Hakim Ziyech et Raheem Sterling, mais un autre joueur serait visé en vue de la saison prochaine.

Le Barça surveille de près la situation d’Azpilicueta